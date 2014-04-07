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مبادرة لمحافظة القليوبية ﻻستضافة جامعة “زويل” على أرضها بالعبور

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مبادرة لمحافظة القليوبية ﻻستضافة جامعة “زويل” على أرضها بالعبور مبادرة لمحافظة القليوبية ﻻستضافة جامعة “زويل” على أرضها بالعبور

أطلقت محافظة القليوبية مبادرة شعبية لاستضافة جامعة “زويل” البحثية علي أرضها بعد قرار الرئيس عدلي منصور بتسليم مبني أكاديمية “زويل” لجامعة “النيل”.

وأعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أن الدكتور أحمد زويل قيمة وقامة علمية وفخر لكل قليوبي أن تقام جامعة بحثية بهذه القيمة العلمية علي أرض محافظته، مشيراً إلى أن لديه تصورات لتخصيص الأرض المطلوبة للجامعة في مدينة العبور في المساحة المملوكة للدولة والتي لاتخضع لسيطرة المجتمعات العمرانية علي طريق الإسماعيلية أو أراضي الخانكة، كما لديه تصورات أخري عن طريق الشراكة مع الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور التي تقيمها جامعة بنها.

وأكد المحافظ على أنه علي أتم استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لنجاح هذا المشروع العلمي الذي سوف ينقل نقلة علمية وتكنولوجية تضعها في مصاف الدول المتقدمة عن طريق تطوير الأبحاث العلمية لخدمة المنطقة وكافة المناطق علي مستوي الجمهورية.

وأشار عبدالظاهر إلى أنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم ترك مشروع بحجم “زويل” بسبب مشاكل إدارية هنا أو هناك بل علي المحافظة أن تقدم يد العون والمساعدة بكل السبل للاستفادة من خبرات وطاقات الرجل لأنه للأسف هناك أيادي تحاول أن تجر الوطن للخلف من خلال إزاحة مشروعات هذه العقول والقامات العلمية ودفعها للهجرة للخارج مرة أخري.

ووجه المحافظ الدعوة للدكتور زويل لزيارة الأماكن المقترحة لإقامة الجامعة البحثية الجديدة عليها ،مؤكداً أنه سوف يطرح هذا الأمر علي مجلس الجامعة ببنها برئاسة الدكتور علي شمس الدين رئيس الجامعة ،موضحاً أن هذه المنطقة تعتبر قلب للقاهرة الكبري والتجمعات السكنية الجديدة مثل بدر والشروق والتجمع الخامس، فضلاً عن من الطرق تربطها بسائر المحافظات المجاورة وهي مقومات ربما لاتتوفر في مكان أخر.

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