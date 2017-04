رحيل الممثل الأسطورة Mickey Rooney

توفي Mickey Rooney ، الطفل الممثل الذي تحوّل الى نجم، عن 93 عاماً.

ولد Ninian Joseph Yule Junior المعروف بـ Mickey Rooney في 23 سبتمبر عام 1920 في نيويورك. بدأ مسيرته المهنية عندما كان عمره 17 شهراً في عمل مسرحي لوالديه، ولم يتقاعد منذ ذلك الحين فآخر إطلالاته كانت في فيلم The Woods من إنتاج عام 2012.

شارك Mickey Rooney في أكثر من 300 عملاً تلفزيونياً وسينمائياً وصفه الـ Sir Lawrence Olivier ذات مرة بأنه أعظم ممثل قدمته أميركا على الإطلاق. تزوج ثماني مرات، إحداها كانت من الممثلة الشهيرة Ava Gardner.

ترشح Mickey Rooney أربع مرات لجائزة الاوسكار، كأفضل ممثل عام 1940 عن فيلم Babes in Arms وعام 1944 عن فيلم The Human Comedy وكأفضل ممثل في دور مساعد عام 1957 عن فيلم The Bold and the Brave وعام 1980 عن فيلم The Black Stallion ونال جائزة أوسكار تكريمية عام 1983.