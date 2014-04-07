هل سيؤدي Chiwetel Ejiofor دور الشرير في James Bond؟

أعلنت شركتا Sony Pictures و MGM أن Chiwetel Ejiofor الذي ترشح هذا العام لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم 12 Years A Slave هو خيارها الرقم واحد لتأدية شخصية الشرير في الفيلم رقم 24 من سلسلة أفلام James Bond. كما كشفت الشركتان أنهما لم تقدّما بعد أي عرض للممثل للمشاركة في الفيلم، وأن المنتجين هم الآن يبحثون عن ممثلة اسكندينافية وأخرى بريطانية لتأدية دور الحسناوات Bond. يذكر أن الفيلم سيشهد عودة الممثل Daniel Craig في دور James Bondو Ralph Fiennes في دور M و Naomie Harris في دور Eve و Ben Whishaw في دور Q، كما سيتولّى إخراج الفيلم Sam Mendes وتاريخ إطلاقه في الصالات العالمية تحدد في السادس من نوفمبر العام المقبل.