وفاة مقدمة البرامج بيتشز غيلدوف عن عمر 25 عاماً

وجدت مقدمة البرامج الإيرلندية Peaches Geldof البالغة من العمر 25 عاماً، متوفّاة في إحدى بلدات انجلترا، القريبة من بلدة Wrotham يوم الأثنين، وإلى الأن ما تزال أسباب الوفاة مجهولة.

ولقد بدأت Peaches مسيرتها العملية في عمر الـ15 عاماً، كصحافية في مجلة Elle magazine، ثم عملت في مجلتي الـ Telegraph و الـGuardian، وانتقلت بعدها إلى تقديم البرامج حيث قدّمت برنامج بعنوان " ITV2's OMG! with Peaches Geldof" الذي كان يعرض على قناة Guardian. ولم يقتصر عمل Peaches على الإعلام فقط بل دخلت في مجال الأزياء حيث عملت كعارضة أزياء.

ولقد كانت Peaches متزوجة من الموسيقي Thomas Cohen ولديها ولدان في عامهما الأول، وهي إبنة الموسيقي الإيرلندي Bob Geldof ومقدمة البرامج البريطانية Paula Yates التي توفّت عندما كانت Peaches تبلغ من العمر 11 عاماً.