الهند تختبر بنجاح صاروخًا مطورًا من “براهموس كروز”

اختبر الجيش الهندي اليوم الاثنين، بنجاح نسخة مطورة من الصاروخ “براهموس كروز” الأسرع من الصوت والذى يأتى فى إطار الاختبارات التى يجريها الجيش على مدى الصاروخ فى ميدان اختبار بوخران بولاية راجاستان “.

وذكرت صحيفة (انديان إكسبرس) الهندية أن الصاروخ أطلق بنجاح من منصة متنقلة.

وقال المتحدث باسم وزراة الدفاع الهندية كولونيل أس دي جوسوامي “كان الإختبار ناجحا وأصاب الهدف المحدد له.

جدير بالذكر ان الجيش الهندي قام الشهر الماضي بإطلاق النموذج الأول من الصاروخ الذى يبلغ مداه 290 كيلومترا والقادر على حمل رؤوس حربية تقليدية تزن ما بين 200 إلى 300 كيلوجرام.