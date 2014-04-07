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شوقى السيد: تعليق واشنطن على حكم ماهر ودومة امتهان للعدالة المصرية

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شوقى السيد: تعليق واشنطن على حكم ماهر ودومة امتهان للعدالة المصرية شوقى السيد: تعليق واشنطن على حكم ماهر ودومة امتهان للعدالة المصرية

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن قضاء المحكمة بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، طُبق على درجتين لافتًا إلى أن ذلك يؤكد ثبوت الأدلة.

وأوضح السيد لـ"اليوم السابع" أن الحكم لم يخالف الدستور الجديد الذى ينص على حماية الحريات والحفاظ على أمن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القاضى طبق القانون بما توفر لدية من أدلة ثبوت.

وأشار الفقيه الدستورى إلى أن تعليق واشنطن على الحكم على دومة وماهر مرفوض ويعد تدخلاً فى شئون العدالة المصرية لافتًا إلى أنه يخالف المادة 177 من قانون العقوبات تحت اسم "امتهان العدالة".

الخارجية الأمريكية: الحكم على دومة وماهر وعادل يتعارض مع الدستور

http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1600868#.U0Lzx_mSzGE
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