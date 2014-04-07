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محلب لضباط الأمن المركزى: قادرون على مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار

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محلب لضباط الأمن المركزى: قادرون على مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار محلب لضباط الأمن المركزى: قادرون على مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بزيارة إلى قطاع اللواء أحمد شوقى للأمن المركزى بمدينة نصر بالقاهرة، حيث التقى عددا من القيادات والضباط والجنود كما تفقد وحدات القطاع.

وخلال الزيارة أكد رئيس الوزراء أن الوطن يقدر لرجال الشرطة والأمن المركزى كل ما تحملوه طوال الفترة الماضية من مهام جسام، وما بذلوه من تضحيات غالية فى سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، والتصدى لقوى الإرهاب ومثيرى العنف والشغب.

وأعرب "محلب" عن ثقته فى أن رجال الشرطة الأبطال قادرون- بدعم من شعب العظيم- على تطهير البلاد من الإرهاب وتكريس الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.

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