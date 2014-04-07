أمن السكة الحديد: الشرطة النسائية منتشرة بكثافة بالمحطات لرصد التحرش

أكدت العقيد نجوى درويش مدير الإعلام بشرطة السكة الحديد، أن كافة المحطات مدعمة بالضباط وأفراد الشرطة بكثافة لفرض الأمن داخلها ورصد أى مخالفات بالمحطات.

> وأشارت نجوى خلال حوارها للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة ، إلى أن الشرطة النسائية منتشرة بكثافة بمحطات المترو والسكة الحديد لرصد وقائع التحرش، وأن شرطة المترو تتولى مسئولية تأمين المحطات منذ بداية تشغيل المترو حتى النهاية.

> وأوضحت مدير الإعلام والعلاقات بشرطة السكة الحديد، أن وزير الداخلية يستجيب بسرعة وترحيب لكل مطالب شرطة السكة الحديد لزيادة عدد أفراد التأمين بالمحطات.