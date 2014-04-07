رئيس جامعة أسوان لـ"أخر النهار": الجميع يرغب فى الخروج من الأزمة

قال كمال تقادم، عضو لجنة المصالحات فى أسوان، ورئيس جامعة أسوان، أن الاشتباكات الدامية التى شهدتها أسوان جديدة على الأهالى، وتسببت فى شلل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا من الجهات التنفيذية وصلت فى النهاية إلى اتفاق، وليست "هدنة"، كما يطلق عليها البعض لأننا لسنا فى حالة حرب.

وأضاف عضو لجنة المصالحات فى أسوان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح والإعلامية دعاء جاد الحق ويذاع على قناة النهار، أن بعض جثامين الضحايا من الطرفين تم دفنهم، موضحًا أن هناك جلسات مع طرفى النزاع من القبيلتين حتى لا تحدث أى انتكاسات أخرى.

ومن جانبه، قال الدكتور منصور الكباش، رئيس جامعة أسوان وعضو لجنة المصالحات، أن أسوان تريد غلق هذه الصفحة السوداء، مشيرًا إلى أن هناك إرادة لدى الطرفين لإنهاء هذه الأزمة، كاشفًا عن أن طرفى النزاع لديهما رغبة فى تنفيذ القانون وتطبيقه، بالرغم من وجود جلسات صلح عرفية، مضيفًا: "القانون سيأخذ مجراه وهناك رغبة لدى القبائل والعائلات بالخروج من الأوضاع الحالية".