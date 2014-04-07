"محلب" لرئيس جامعة الأزهر: قلوبنا معكم والحكومة تدعمكم

أنهى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، منذ قليل، زيارته المفاجئة لجامعة الأزهر، هو والوفد المرافق له والمكون من ثلاثة من معاونيه استمرت لنصف ساعة تجول خلالها بالحرم الجامعى سيرًا على الأقدام من أمام مبنى رئاسة الجامعة الموجود بفرع البنين بمدينة نصر.

واستقبل د.أسامة العبد، رئيس الجامعة، ونائبه د. إبراهيم الهدهد، وأمين عام الجامعة، محمود شعيب، رئيس الوزراء على باب مبنى الإدارة ، ورافقوه فى جولته سيرا على الأقدام من مبنى الإدارة مرورا بكلية الطب والهندسة والزراعة وصولا إلى السور الفاصل بين حرم الجامعة والمدينة الجامعية الذى هدمه الطلاب وتواصل شركة المقاولون العرب إصلاحه.

وأكد محلب، خلال الزيارة لأسامة العبد، دعم الحكومة لجامعة الأزهر قائلا: "قلوبنا معكم".

وأنهى محلب جولته بالجامعة بزيارة الجراج العمومى المحترق أمام مبنى رئاسة الجامعة والسيارات المحترقة به.

فيما شهد محيط الجامعة انتشارًا أمنيًا، وتمركز فى 7 محاور أمنية للجيش والشرطة، فبالنسبة للشرطة تمركزت داخل الجامعة بدعم خارجى من الجيش مع وجود قيادات أمنية فى رتب عليا.

وقالت جامعة الأزهر فى بيان لها، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته المفاجئة للجامعة مساء اليوم تفقد سور الجامعة وآثار التخريب الذى حدث فى الأيام الماضية فى جراج السيارات، مبديا أسفه الشديد لما وصل إليه بعض الطلاب وما أحدثوه من شغب وتخريب غير معهود من طلاب الأزهر.

كما أشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء أعلن دعم المجلس لجامعة الأزهر ورئيسها فيما يتخذه من قرارات .

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامه العبد، رئيس الجامعة، أنه يعتز بتلك الزيارة المفاجئة، التى التقى فيها معالى رئيس الوزراء بقيادات الجامعة وبعض الطلاب، الذين تصادف خروجهم من محاضراتهم العلمية وحياهم على التزامهم.

وأشاد رئيس الجامعة بطلاب العلم، معبرًا عن تقديره العميق للطلاب الحريصين على تحصيله، ويمثلون بحق طلاب الأزهر الشريف.

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