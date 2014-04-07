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الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه فيه بحادث المواطنات الإماراتيات

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الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه فيه بحادث المواطنات الإماراتيات الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه فيه بحادث المواطنات الإماراتيات

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبراً مفاده أنها يجري البحث عن شخص أبيض البشرة يعتقد أنه من اعتدى على الشقيقات المواطنات في ساعة مبكرة من صباح الاحد في أحد فنادق  وسط العاصمة البريطانية لندن، وكان يجري مهرولاً  خارج الفندق وعليه على الأرجح ما يعتقد أنها آثار دماء.

ووفقاً للصحيفة فإن الشرطة البريطانية لا تعتقد أنه قد تم اختراق النظام الأمني للفندق وإنما رجحت أن إحدى المجني عليهن قد تركت باب الغرفة مفتوحاً.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن الشقيقات تم تتبعهن قبل الحادث  أثناء جولة تسوق، خاصة وأنهن ينتمين إلى إحدى العائلات الثرية بالإمارات.

وقالت الصحيفة إن الشقيقات كن قد استأجرن غرفتين متجاورتين وكان بصحبتهن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع واثنتي عشرة سنة، ويعتقد أنه تم ترك باب إحدى الغرفتين مفتوحاً فدخل المعتدي وقام بضرب الشقيقة الأولى ومن ثم استعمل الباب الفاصل بين الغرفتين في الاعتداء على الشقيقتين الأخريين.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة استمعت لشهادات بعض المقيمين في الفندق من الجنسيات الخليجية، وذكر أحدهم أنه سمع صرخات لحظة الحادث فخرج مسرعاً نحو إحدى الشقيقات التي كانت ترتدي بيجاما سوداء ومغطاة بالدماء.
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