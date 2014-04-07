أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حملة مشتركة من الشرطة والجيش لإزالة التعديات على الخط الرئيسي لمياه الشرب بمطروح

Google+ Print
حملة مشتركة من الشرطة والجيش لإزالة التعديات على الخط الرئيسي لمياه الشرب بمطروح حملة مشتركة من الشرطة والجيش لإزالة التعديات على الخط الرئيسي لمياه الشرب بمطروح

قامت حملة مشتركة بين مديرية أمن مطروح اليوم الإثنين وعناصر من القوات المسلحة ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والجهات المعنية لإزالة التعديات الواقعة علي خط مياه الشرب الرئيسي على طريق (الإسكندرية _ مطروح) وهو الخط الذي يغذي محافظة مطروح بمياه الشرب والذي يتعرض للتعدي من بعض الأهالي وأصحاب المزارع وسرقتهم لكميات كبيرة من حصة المياه واستخدامها في ري الزراعات من خلال تركيب وصلات خلسة وإهدار الحصص المخصصة للمواطنين، مما يتسبب في تفاقم أزمة نقص مياه الشرب ومعاناة المواطنين.

وتمكنت الحملة المكبرة برئاسة اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة العلمين بالاشتراك مع من إزالة 6 حالة تعدي علي خط الـ1000 المغذي لمحافظة مطروح بمياه الشرب، وذلك بمنطقة خليج غزالة بالساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة الضبعة ،وتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين بمعرفة مسؤولي شركة مياه الشرب والتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح للمتابعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا