حملة مشتركة من الشرطة والجيش لإزالة التعديات على الخط الرئيسي لمياه الشرب بمطروح

قامت حملة مشتركة بين مديرية أمن مطروح اليوم الإثنين وعناصر من القوات المسلحة ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والجهات المعنية لإزالة التعديات الواقعة علي خط مياه الشرب الرئيسي على طريق (الإسكندرية _ مطروح) وهو الخط الذي يغذي محافظة مطروح بمياه الشرب والذي يتعرض للتعدي من بعض الأهالي وأصحاب المزارع وسرقتهم لكميات كبيرة من حصة المياه واستخدامها في ري الزراعات من خلال تركيب وصلات خلسة وإهدار الحصص المخصصة للمواطنين، مما يتسبب في تفاقم أزمة نقص مياه الشرب ومعاناة المواطنين.

وتمكنت الحملة المكبرة برئاسة اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة العلمين بالاشتراك مع من إزالة 6 حالة تعدي علي خط الـ1000 المغذي لمحافظة مطروح بمياه الشرب، وذلك بمنطقة خليج غزالة بالساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة الضبعة ،وتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين بمعرفة مسؤولي شركة مياه الشرب والتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح للمتابعة.