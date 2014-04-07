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رئيس لجنة التشييد والبناء يطالب بمجتمعات عمرانية جديدة

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رئيس لجنة التشييد والبناء يطالب بمجتمعات عمرانية جديدة رئيس لجنة التشييد والبناء يطالب بمجتمعات عمرانية جديدة

فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين

قال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان قطاع البناء والتشييد يمتلك الامكانيات التى تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة .

 وأضاف  فى ضوء مخطط الاستراتيجي لمصر 2052 وزيادة تعداد  سكان لابد من البدء فى انشاء مجتمعات عمرانية جديدة لتكون مجتمعات متكاملة تستوعب الزيادة المضطردة فى تعداد السكان .

جاء ذلك خلال مؤتمر لجنتي التشييد والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ووجه فوزي تساءل لوزير الاسكان نسمع عن مدينة العلمين الجديدة منذ عهد وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي ولكن لم تنفذ حتى الان ؟ وما هى أخر التطورات ؟

واشار إلى أن صناعة الاستثمار العقاري تعاني من مشكلات عديدة ونطالب بسرعة اقرار اللائحة العقارية وتم بذل مجهود كبير فى اعداد مسودة اللائحة العقارية خلال عهد وزير الاسكان الاسبق طارق وفيق ، ونطالب بسرعة إصدار اللائحة ، مشيرا إلى ان التعاون بين والقطاع الخاص هو أمر حيوي لتنفيذ خطط التنمية فى مصر وتحقيق تطلعات الشعب المصر .

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