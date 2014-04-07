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تأجيل الامتحانات وإجازة لـ5 طلاب اكتشفت إصابتهم بالغدة النكافية ببني سويف

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تأجيل الامتحانات وإجازة لـ5 طلاب اكتشفت إصابتهم بالغدة النكافية ببني سويف تأجيل الامتحانات وإجازة لـ5 طلاب اكتشفت إصابتهم بالغدة النكافية ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، عن اكتشاف 5حالات إصابة بالغدة النكافية، بمدرسة “مازورة” الإعدادية،مشيراً إلى أن إدارة الطب الوقائى منحت الطلاب الخمس إجازة لمدة 15 يوماً مع متابعتهم يومياً فى منازلهم.

وأضاف أنور أن الصحة قامت بفحص 30 من الطلاب بالمدرسة المذكورة للطلاب الذين تم اكتشاف المرض لديهم واكتشفوا أن 4 طلاب مصابين بأمراض فى الحلق ،وتم أخذ الأدوية المناسبة لهم.

من جانبه قال رمضان عبدالحميد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم :”إن الطلاب الذين اكتشفوا المرض لديهم وحصلوا على أجازة تقرر تأجيل امتحانات (الميد تيرم ) لهم على أن يتم امتحانهم فى لجان خاصة بعد شفائهم.

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