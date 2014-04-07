موجز أخبار ONA للتاسعة مساءً … مرسي” محرضا علي اشتباكات أسوان : “ناسيين الصعيد ليه .. أنا مش شايف فيها مشاكل.. ورئيس المترو الجديد: سنعمل علي إعادة فتح محطتي السادات والجيزة

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“مرسي” محرضا علي اشتباكات أسوان : “ناسيين الصعيد ليه .. أنا مش شايف فيها مشاكل”
غدًا.. وزير الخارجية يستقبل الوفد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري
إيران وعمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة
بالفيديو ..ضبط خلية إخوانية تستهدف المنشآت العامة والخاصة ورجال الشرطة
رويترز : “الخليج” سيؤمن احتياجات مصر من النفط و البنزين حتي نهاية العام الحالي
رئيس المترو الجديد: سنعمل علي إعادة فتح محطتي السادات والجيزة
“منصور” يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث مستجدات الوضع الأمني
وفد الجمعيات النوبية يطالب رئيس الوزراء بإقالة محافظ أسوان والقيادات الأمنية
“6 أبريل” تدعو أنصارها للاعتصام أمام قصر الاتحادية حتي إلغاء قانون التظاهر
“العربية لحقوق الإنسان “: محمد إبراهيم أفضل وزير داخلية عربي