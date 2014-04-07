موجز أخبار ONA للتاسعة مساءً … مرسي” محرضا علي اشتباكات أسوان : “ناسيين الصعيد ليه .. أنا مش شايف فيها مشاكل.. ورئيس المترو الجديد: سنعمل علي إعادة فتح محطتي السادات والجيزة