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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل الوفد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري

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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل الوفد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري غدًا.. وزير الخارجية يستقبل الوفد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري

نبيل فهمي وزير الخارجية

يلتقي نبيل فهمي، وزير الخارجية ،غداً الثلاثاء بالوفد الإفريقي رفيع المستوى برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي الأسبق.

ومن المقرر ان يبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ودعم الاتحاد الأفريقي لجهود الدولة في تنفيذ خارطة المستقبل، فضلا عن عودة مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وتعد هذه هي الزيارة الثالثة لوفد الاتحاد الإفريقي لمصر منذ قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد عقب ثورة 30 يونيو.

ويضم الوفد دليتا محمد دليتا رئيس وزراء جيبوتى السابق، وفيستوس موجاى رئيس بتسوانا السابق.

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