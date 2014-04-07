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هيفاء وهبي تحتل المركز24 بين أجمل نساء العالم

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هيفاء وهبي تحتل المركز24 بين أجمل نساء العالم هيفاء وهبي تحتل المركز24 بين أجمل نساء العالم

 

أحتلّت هيفاء وهبي المرتبة ال24 من بين 30 اسم لأجمل جميلات العالم من خلال الاستفتاء الذي اجراه الموقع العالمي Hollywoodbuzz ،و شارك اكثر من اربعة ملايين شخص حول العالم.

اما المرتبة الاولى فكانت من نصيب النجمة الإيطالية مونيكا بيلوشي ، وجائت انجلينا جولي بالمرتبة الثالثة عالمياً ، ريهانا المرتبة 9 ، مريم اوزرلي او السلطانة هويام المرتبة 6، وكيم كارداشيان المرتبة 21 اما الغائبة الاكبر عن هذا الاستفتاء .

يذكر ان هيفاء يعرض لها حاليا فيلم فيلم “حلاوة روح” في ،ومن المقرر طرحة الخميس المقبل الموافق 10أبريل في بيروت ،و تصور حالياً مسلسلً “حبر على ورق” المقرر عرضة فى رمضان المقبل.

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