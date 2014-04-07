“مرسي” محرضا علي اشتباكات أسوان : “ناسيين الصعيد ليه .. أنا مش شايف فيها مشاكل”

قالت جريدة الأخبار اللبنانية ، نقلا عن مصدر أمني، أن الدافع الرئيسي وراء احتدام الأوضاع في أسوان جاء نتيجة توجيهات من الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تم تسجيل حديث له خلال انفراده بوفد من فريق دفاعه قال فيه “مالكم ناسيين الصعيد، ليه أنا مش شايف فيها مشاكل” .

وأضافت المصادر للجريدة اللبنانية ، أن اختيار النوبة ليس بالمصادفة، والهدف هو انتقال مسرح عمليات الجرائم الدموية لحصد أرواح الأبرياء من خلال إشعال الفتن، مضيفةً أن الهدف من وراء ذلك إيصال صورة إلى العالم الغربي عن ضعف الجهات الأمنية في ضبط الشارع وتراخيها عن التصدي لإشاعة الفوضى في البلاد، إضافة إلى إلهاء الجيش عن ضبط الحدود الملتهبة في تلك المنطقة عبر الدفع به للتدخل في فضّ الاشبتاكات الاهلية، وأخيراً فرصة مناسبة لتوسيع دائرة انتشار قوات وزارة الداخلية لتشتيت جهودها في ضبط الأمن.