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الأسد: لست “يانكوفيتش” ولن أرحل عن السلطة

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الأسد: لست “يانكوفيتش” ولن أرحل عن السلطة الأسد: لست “يانكوفيتش” ولن أرحل عن السلطة

بشار الأسد

أكد بشار الأسد ، الرئيس السوري ، في لقاء له مع الرئيس الروسي فلامدير بوتين أنه لن يتصرف كما فعل الرئيس الأوكراني المعزول يانكو فيتش . ولن يتخلي مطلقاً عن السلطة ، وذلك في رسالة وجهها إلي الرئيس الروسي فلامدير بوتين ، حسب ما صرح به اليوم مسؤول روسي كان الأسد قد استقبله في مؤانر صحفيعقد في موسكو.

وعلي جانب أخر ، أشار مسؤول روسي أن الأسد لا يواجه نفس التهديد الذي كان يواجهه يانكوفيتش ، وأكد علي أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية هذا العام ، وأضاف أن الأسد تكمن قوته في عدم توافر أعداء له ضمن دائرته المقربة بل يمتلك فريقاً مخلصاً ومترابطاً.

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