حجز المدرب المتهم بـ«ممارسة الرذيلة مع 30 سيدة» بالمحلة لحين ورود التحريات

قرر أحمد أبوالنجا، وكيل نيابة أول المحلة، الإثنين، حجز مُدرب الـ«الكونغ فو» المتهم بـ«ممارسة الرذيلة مع ٣٠ سيدة» داخل إحدى الأندية الرياضية بمدينة المحلة، لحين ورود تحريات المباحث.

ونفى المتهم علاقته بالفيديوهات وقال إنها «ملفقة»، مشيرًا إلى أنه تزوج «عرفيًا» من إحدى السيدات التي كان يمارس معها الرذيلة داخل النادي، بعد أن قام بتصويرها، كما ورد في التحقيقات

وحضرت زوجة المتهم أثناء عرضه على النيابة، وأكدت أنها كانت تعلم بتفاصيل هذه الوقائع منذ فترة، وأنه اعترف لها بارتكابها وأنه تاب عن ارتكاب مثل هذه الأفعال، بحسب قولها.

كانت نيابة أول المحلة باشرت، الإثنين، التحقيق مع مدرب الـ«كونغ فو» المتهم بـ«ممارسة الرذيلة مع 30 سيدة» بالمحلة، وسط إجراءات أمنية مشددة، تخوفًا من تعرضه للاعتداء من قبل الأهالي، وأمرت النيابة بتحديد هوية السيدات اللاتي ظهرن في أوضاع مخلة بـ«السيديهات» التي تم تحريزها.

وألقت مباحث الآداب بالمحلة الكبرى، الأحد، القبض على «ع. ا»، مدرب، بعد أن قام بتصوير مقاطع فاضحة أثناء ممارسته الرذيلة مع 30 سيدة أعمال من أعضاء أحد الأندية.

كان المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث الآداب بالمحلة، تلقى بلاغًا يفيد بوصول معلومات لإدارة البحث بممارسة أحد المدربين للأعمال المنافية للآداب مع العديد من عضوات أحد الأندية وتصويرهن على «سيديهات» وتهديدهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المعلومات التي تم جمعها عن المدرب قيامه باستقطاب العديد من عضوات النادي وممارسة الرذيلة معهن، وتصويرهن والاحتفاظ بالصور على سيديهات لاستخدامها في تهديدهن وابتزازهن، وتم القبض على المتهم وتحريز «السيديهات».

وتجمهر العشرات من أهالي المحلة أمام قسم أول لمحاولة الفتك بالمتهم، ونجحت أجهزة الأمن في نقله إلى مكان آمن.