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«الخدمات البيطرية»: خلو عينات ماشية قرية بكفر الشيخ من الحمى القلاعية

  • مصر
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قامت الأجهزة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بسحب عينات من عجول الأبقار والجاموس والماشية في قرية «إسحاقة» بمحافظة كفر الشيخ بعد ما تردد حول ظهور 40 حالة نفوق للجاموس بسبب مرض الحمي القلاعية، فيما أكدت نتائج التحليل بالمعامل المركزية التابعة للوزارة خلوها من المرض.

قال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات، الاثنين، إن الدولة تواجه مشكلات تتعلق بعدم استجابة المربين بالقري لحملات التحصين التي تقوم بها الهيئة ضد الأمراض الوبائية، رغم قيام الإرشاد البيطري بتوعية الفلاحين بمخاطر تجاهل حملات التحصين علي الحالة الصحية للحيوانات في مواجهة الأمراض الوبائية.

وأضاف «سليم»، أنه تم وضع خطط تنفيذية للتقصي النشط لمرض الحمى القلاعية بمختلف المحافظات، بهدف الحد من مخاطر الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون التحصين الإجباري على الماشية يساهم في السيطرة علي الأمراض الوبائية ويساهم في تنمية الثروة الحيوانية.

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