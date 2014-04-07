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“فتاة المصنع” يتصدر إيرادات السينما بـ 686 ألف جنيه

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“فتاة المصنع” يتصدر إيرادات السينما بـ 686 ألف جنيه “فتاة المصنع” يتصدر إيرادات السينما بـ 686 ألف جنيه

فتاة المصنع

 

استطاع فيلم فتاة المصنع للمخرج محمد خان، أن يتقدم من الترتيب الرابع الذي احتله اﻷسبوع الماضي، إلى المركز اﻷول هذا اﻷسبوع بعدما جمع إيرادات قُدرت بـ ،406 ألف جنيه وتربع الفيلم بذلك على صدارة اﻹيرادات المصرية في ثاني أسابيع عرضه بالسينمات، وبلغت إجمالي إيراداته بانتهاء أسبوعه الثاني 686 ألف جنيه تقريبًا.

الفيلم تقوم ببطولته الممثلة ياسمين رئيس، في شخصية فتاة تعيش في منطقة شعبية، تعمل في مصنع ملابس، وتقع في حب المشرف على العمل، إلا أنه يتخلى عنها لانتمائها لطبقة اجتماعية أقل.

في المركز الثاني حل فيلم 300: Rise of an Empire بعدما تخلى عن صدارة الإيرادات التي احتلها لثلاثة أسابيع متتالية، وأضاف الفيلم هذا اﻷسبوع مبلغ 389 ألف جنيه ﻹجمالي إيراداته لتصل إلى 2,7 مليون جنيه.

فيلم Divergent في أسبوعه اﻷول بالسينمات المصرية دخل مباشرةً للمركز الثالث، وجمع ما يقرب من 358 ألف جنيه.

الفيلم تقوم ببطولته كلًا من كيت وينسلت وشايلين وودلي، وتدور أحداثه في المستقبل، حول عالم يتم فيه تقسيم البشر إلى مجموعات، ومن تخالف صفاته هذه المجموعات يعد خطرًا على النظام يجب القضاء عليه.

من المركز الثاني تراجع فيلم Non-Stop للمركز الرابع هذا اﻷسبوع، بعدما جمع ما يقرب من 321 ألف جنيه، والفيلم ينتمي ﻷفلام الحركة ويقوم ببطولته ليام نيسون وجوليان مور، والفائزة بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة هذا العام لوبيتا نيونج.

وفي المركز الخامس حل فيلم لامؤاخذة، المستمر في المنافسة على المراكز الخمسة اﻷولى منذ طرحه بالسينمات في شهر يناير الماضي. الفيلم جمع حتى اﻵن إجمالي إيرادات وصلت إلى 7,5 مليون دولار، بعدما أضاف لها هذا اﻷسبوع مبلغ 276 ألف جنيه.

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