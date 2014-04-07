قناة الحياة تفاوض الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للإنضمام لها لمدة3سنوات

تلقت الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عرضا من قناة “الحياة”،وذلك للإنضمام إليها خلال الثلاث سنوات القادمة .

> وكشفت شلهوب انها تلقت العرض عقب تقيمها لحلقات “حماقى والحياة” مع المطرب محمد حماقي على قناة الحياة . وأوضحت إنها مازالت تدرس العرض، خاصة انه يعنى تقديمها إستقالتها من مجموعة قنوات أوربت مغادرة التى تعمل بها منذ ١٥ عاما.