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قناة الحياة تفاوض الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للإنضمام لها لمدة3سنوات

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قناة الحياة تفاوض الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للإنضمام لها لمدة3سنوات قناة الحياة تفاوض الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للإنضمام لها لمدة3سنوات

تلقت الاعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عرضا من قناة “الحياة”،وذلك للإنضمام إليها خلال الثلاث سنوات القادمة .
> وكشفت شلهوب انها تلقت العرض عقب تقيمها لحلقات “حماقى والحياة” مع المطرب محمد حماقي على قناة الحياة . وأوضحت إنها مازالت تدرس العرض، خاصة انه يعنى تقديمها إستقالتها من مجموعة قنوات أوربت مغادرة التى تعمل بها منذ ١٥ عاما.

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