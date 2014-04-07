بدء مؤتمر جمعية رجال الأعمال بحضور وزير الإسكان

بدء الان مؤتمر لجنتي التشييد والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

ويناقش اللقاء ورقة العمل المعدة من قبل لجنة التشييد ولجنة البنوك والتمويل بالجمعية، والتعرف على الرؤية المستقبلية للوزارة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

ويحضر اللقاء عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين على رأسهم فتح الله فوزى رئيس لجنة التشيد ـ جمعية رجال الأعمال، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية، ومحمد أيمن قرة نائب رئيس الجمعية .