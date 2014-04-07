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عميدة كلية “رياض أطفال” دمنهور: لدينا أكثر من 400 طالبة لم يوقعن على شكاوى تحرش

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عميدة كلية “رياض أطفال” دمنهور: لدينا أكثر من 400 طالبة لم يوقعن على شكاوى تحرش عميدة كلية “رياض أطفال” دمنهور: لدينا أكثر من 400 طالبة لم يوقعن على شكاوى تحرش

نفت دكتورة زينب الدرديري عميدة كلية رياض الأطفال بدمنهور كل ما قيل عن تحرش أحد الأساتذة بطالبات الكلية.

وأضافت الدرديرى في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن الكلية بها أكثر من 400 طالبة لم يوقعن على أي شكاوى تحرش ،مؤكدةً أنها لا تعلم أي شيئ عن ما قيل حول فصل الأستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات من قبل من كلية التربية بعد تحرشه بمعيد.

وأوضحت دكتورة زينب أنها على استعداد لمواجهة أي طالبة من الطالبات الموقعين على شكوى التحرش بهن، قائلةً :” على استعداد لتقدم استقالتي في حال ثبوت هذه الواقعة”.

من جانبها أكدت الطالبة “المتحرش بها” أنها تقدمت بشكوى للعميدة ولم تستجب،مضفةً أنها تريد أن يتم مواجهتها بالعميدة أمام وزير التعليم العالي.

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