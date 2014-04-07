سكوتلاند يارد لـ "البيان": الجريمة ارتكبت من قبل فرد واحد لم تحدد هويته حتى الآن

ناشدت الشرطة البريطانية (السكوتلاند يارد) الجمهور توفير أي معلومات ترتبط بواقعة الاعتداء بالضرب على ثلاث مواطنات إماراتيات تعرضن فجر يوم الأحد الـ 6 من إبريل الحالي للهجوم أثناء إقامتهن بصحبة ثلاثة أطفال في فندق ( كامبيرلاند ) بوسط لندن، ورجحت(السكوتلاند يارد) بأن يكون الاعتداء بهدف السرقة واعتبرته القضية شروعا في القتل.

وأكدت متحدثة للمكتب الإعلامي لـ ( السكوتلاند يارد) في اتصال هاتفي مع ( البيان) على سلامة الأطفال الثلاثة الذين كانوا بصحبة المواطنات الثلاث وقالت بأنه قد تم تسليمهم لذويهم المتواجدين في المملكة المتحدة ، مشيرة إلي أنه لم يتم بعد تحديد هوية القاتل قائلة بأن الدلائل تشير إلي أن الجريمة ارتكبت من قبل فرد واحد لم يتم تحديد هويته حتى الآن مؤكدة على أن (السكوتلاند يارد) تقوم بكل جهودها من أجل القبض على المشتبه به في أسرع وقت ممكن .

ويقود التحقيق مفتشون من قيادة الجرائم الكبرى والجنائية برئاسة رئيس المفتشين أندي تشالمرز والذي أصدر بيانا صحفيا لوسائل الإعلام واصفا الهجوم على المواطنات الإماراتيات الثلاثة بالعنيف وغير الاعتيادي أرتكب بحق ثلاثة نساء ، مؤكدا حرصه واستعداده للتحدث لأي شخص كان متواجدا في الفندق وقت إرتكاب الجريمة أو حولها أي ما بين الساعة الواحدة والثانية صباحا فجر يوم الأحد ، مناشدا كل من رأى أو سمع أية شيء الاتصال وإفادة الشرطة البريطانية بأي معلومات قد تقود إلي هوية مرتكب الجريمة بأسرع وقت ممكن .

ويذكر بأن الشرطة البريطانية قد استدعيت فجر يوم الأحد إلى فندق (كمبرلاند) والذي يعتبر من أشهر الفنادق للنزلاء الخليجين والعرب تحديدا بحكم موقعه القريب جدا من شارع ( أكسفورد ستريت ) شارع التسوق اللندني الشهير ، في اعقاب تقارير عن حدوث اعتداء على ثلاثة مواطنات إماراتيات وطبقا لشرطة (السكوتلاند يارد) البريطانية فقد دخل رجلا مشتبها به غرفة الضيوف في الطابق السابع من الفندق، حيث كانت المواطنات الثلاث وأطفالهن الثلاث نائمون في غرف مجاورة.

ويعتقد المفتشون البريطانيون أن المشتبه به شعر بالانزعاج بسبب استيقاظ بعض ساكني الحجرة في تلك الساعة مما قاد إلي تعرض النساء الثلاث لهجوم عنيف بمطرقة تم اكتشافها لاحقا في ذلك المكان وتحريزها كأداة ارتكاب الجريمة .

وقد أصبن المواطنات الثلاث وهن جميعا إماراتيات في العق الثالث من العمر بجروح في الرأس والوجه ، فيما وصفت حالة إحداهن بالحرجة ولكنها مستقرة وتقبع الآن في أحد مستشفيات لندن ، فيما اصيبت الضحية الثانية والثالثة بجروح خطيرة إلا أن أوضاعهم الصحية مستقرة وغير حرجة.

> وتحاول شرطة (السكوتلاند يارد) في هذه المرحلة معرفة دوافع الهجوم مع تأكيدات الشرطة البريطانية بأنه لم تحدث أية اعتقالات حتى الآن .