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القرية العالمية تحتفل باختتام فعاليات الموسم الحالي

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القرية العالمية تحتفل باختتام فعاليات الموسم الحالي القرية العالمية تحتفل باختتام فعاليات الموسم الحالي

تنظم القرية العالمية في ختام فعالياتها للموسم الثامن عشر أحد أشهر العروض والبرامج التعليمية والترفيهية للأطفال في الوطن العربي وهو  فريق طيور الجنة على مسرح الثقافة العالمي.

واشتهرت طيور الجنة وهي قناة خاصة للأطفال واكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية في منطقة الخليج والوطن العربي حيث تتميز بعروضها الموسيقية والأناشيد والأعمال الفنية المتنوعة التي تقدم في مضمونها العديد من القيم الأخلاقية والتربوية الراقية.

واحتفالاً بختام فعاليات الموسم الثامن عشر وبناءً على رغبة الزوار تقدم القرية العالمية الفرصة مرة أخرى للاستمتاع بمهرجان الشواء العالمي خلال حضور الحفل الغنائي حيث يقدم مهرجان الشواء العالمي فرصة للزوار للتعرف على مجموعة كبيرة من المشويات والأطباق المتميزة من مختلف أنحاء العالم قبل نهاية فعاليات الموسم الحالي.

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