توزيع 20 ألف وردة بالنمسا احتفالا بالمولد النبوي

وزع شباب مسلمون في العاصمة النمساوية فيينا، 20 ألف وردة في كل المقاطعات، مع حديث لنبي الإسلام محمد، وذلك في إطار الاحتفال بمولد النبي محمد .

وقامت منظمة “الشباب المسلم”، إحدى الهيئات الإسلامية الرسمية بالنمسا، اليوم، بتوزيع 20 ألف وردة في كل المقاطعات، مع حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم “من لا يَرحم لا يُرحم”، بحسب مدير المشروع نائب رئيس المنظمة.

يشار إلى أن النمسا تعترف رسمياً بالدين الإسلامي منذ القرار الذي أصدره الإمبراطور النمساوي فرانس يوزيف في العام 1912، ويعيش بها الآن نحو نصف مليون مسلم، من أصل 8 ملايين نسمة.