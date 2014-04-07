تشيلي تؤكد موعد مباراة مصر الودية

/أ ش أ/ تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من نظيره التشيلي يؤكد إقامة المباراة الدولية الودية بين المنتخبين يوم 30 مايو المقبل.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه أن المنتخب المتأهل للمونديال أرسل تأكيده على موعد المواجهة نهاية الشهر المقبل.

وكان المنتخبان قد التقيا وديا في فبراير 2013 وانتهى اللقاء بفوز تشيلي بهدفين مقابل هدف سجله محمد صلاح.

وإلى ذلك، أكد اتحاد الكرة أن دخول المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز خلال الأسبوعين القادمين لن تكون إلا للاعلاميين والمصورين أعضاء نقابة الصحفيين فقط.

وأضاف اتحاد الكرة في بيان له اليوم الاثنين، أن ذلك سيستمر حتى استخراج بطاقات من الاتحاد خاصة بحضور المباريات، مشددا على أنه لن يسمح بنزول الملعب إلا للمصورين أعضاء النقابة.