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تقرير - حسن شحاتة قد يتولى تدريب منتخب المغرب

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تقرير - حسن شحاتة قد يتولى تدريب منتخب المغرب تقرير - حسن شحاتة قد يتولى تدريب منتخب المغرب

/ أ ش أ / أكدت تقارير صحفية ان حسن شحاتة المدير الفني الاسبق لمنتخب ونادي الزمالك اقترب من تولي مهمة المدير الفني للمنتخب المغربي.

ودخل كريم حلمي وكيل اللاعبين وسيطا في الصفقة باقتراح اسم شحاتة على الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وذكر موقع ستار افريكا نقلا عن مصادره أن شحاتة اوضح انه لن يمانع فى تدريب منتخب اسود الاطلسي في حال تلقيه عرض رسمي جاد من الاتحاد المغربي.

ويسعى الغربي لنيل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها عام 2015.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد المغربي لكرة القدم أزمة اختيار المدرب الجديد خلال الشهر الجاري.

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