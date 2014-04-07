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إصابة 38 شخصًا بينهم17 شرطيًا بعد تجدد اشتباكات ولادية غرداية بالجزائر

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إصابة 38 شخصًا بينهم17 شرطيًا بعد تجدد اشتباكات ولادية غرداية بالجزائر إصابة 38 شخصًا بينهم17 شرطيًا بعد تجدد اشتباكات ولادية غرداية بالجزائر

ولاية غرداية

أصيب 38 شخصا بجروح من بينهم 17 شرطيا خلال اشتباكات عنيفة نشبت بين مجموعات من الشباب منذ أمس ولا تزال مستمرة حتى اليوم الإثنين فى عدد من أحياء مدينتى غرداية وبونور ، كما أدت المواجهات ـ التى شهدت أعمال رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة بين مجموعات من شباب أحياء القورطى و بلغنم والعين وبلعديس ـ إلى اندلاع 19 حريقا فى حوالى عشرة محلات . وقد انتشرت قوات حفظ النظام بكثافة يدعمها وحدات مكافحة أعمال الشغب التابعة للامن الوطنى عبر النقاط الساخنة بغرض وضع حد لهذه المواجهات الجديدة وتأمين الأشخاص وممتلكاتهم بهذه الأحياء حيث لجأت هذه القوات إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب بهدف إنهاء هذه المواجهات العنيفة ولتجنب امتدادها إلى أحياء أخرى . يذكر فى هذا الصدد أن بلدات منطقة غرداية يسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضى وأقلية من العرب الذين يتبعون المذهب المالكى .. وتشهد هذه المنطقة منذ عام 2008 سلسلة من الأحداث والمواجهات الطائفية والعرقية تقع على فترات . واندلعت منذ شهر ديسمبر الماضى موجة جديدة من هذه المواجهات لم تهدأ حتى الامر الذى دفع عددا من العائلات المقيمة فى أحياء وسط المدينة إلى النزوح لأحياء أخرى أكثر أمنا … كما اضطر عشرات التجار فى أحياء متفرقة من مدينة غرداية إلى إخلاء محالهم من البضائع لحمايتها من عمليات النهب والسلب التى تطال المحال التجارية رغم التواجد الامنى المستمر منذ شهر يناير الماضى .

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