دمياط تستعد لأعياد شم النسيم

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اجتماعاً بالأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأمن والحماية المدنية وشرطة المسطحات ومباحث التموين .

وأصدر المحافظ تكليفاته لكافة الجهات المعنية بالاستعداد التام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لهذا اليوم ، كما وجه للنقل النهري بمراعاة تجنب الحمولة الزائدة للحفاظ على أرواح المواطنين ،وكذلك فرض التشكيلات المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية وضبط الموتوسيكلات والسيارات المخالفة .

كما وجه المحافظ لمدير عام الثقافة والإعلام والأزهر والأوقاف بإعداد برامج توعية للمواطنين منذ الآن حول الأنماط السلوكية واتباع أساليب وقائية ،وكذلك تشديد الرقابة الصحية على محلات بيع الأسماك والتخلص الآمن من المخلفات .

كما ناقش المحافظ التراخي في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، كما شدد بعدم تسليم خطابات توصيل المرافق للمواطنين باليد وإنما بعلم الوصول .