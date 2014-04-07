أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الفنانة اللبّنانية يارا ضيفة حفل "الراي" للإعلان عن الدورة التلفزيونية الرمضانية

Google+ Print
الفنانة اللبّنانية يارا ضيفة حفل "الراي" للإعلان عن الدورة التلفزيونية الرمضانية الفنانة اللبّنانية يارا ضيفة حفل "الراي" للإعلان عن الدورة التلفزيونية الرمضانية

تطلّ الفنّانة اللبّنانية يارا على الجمهور الكويتي مساء يوم الإربعاء من خلال حفل تلفزيون الراي، الذي يُقام هذا العام بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق الفضائية الكويتية.

وخلال الحفل سيتم الإعلان عن الخارطة البرامجية لدورة شهر رمضان المقبل التي من المتوقّع أنّ تتضمن أعمالاً درامية خليجية وعربية مميزة إلى جانب برامج المنوعات الترفيهية.

وتتميز مسلسلات الراي الرمضانية بوجود أعمال للنجمتين الكويتيتين سعاد عبدالله وحياة الفهد، في مسلسلي ثريا وريحانة على التّوالي إلى جانب أعمال أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الحفل.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي