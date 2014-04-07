الفنانة اللبّنانية يارا ضيفة حفل "الراي" للإعلان عن الدورة التلفزيونية الرمضانية

تطلّ الفنّانة اللبّنانية يارا على الجمهور الكويتي مساء يوم الإربعاء من خلال حفل تلفزيون الراي، الذي يُقام هذا العام بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق الفضائية الكويتية.

وخلال الحفل سيتم الإعلان عن الخارطة البرامجية لدورة شهر رمضان المقبل التي من المتوقّع أنّ تتضمن أعمالاً درامية خليجية وعربية مميزة إلى جانب برامج المنوعات الترفيهية.

وتتميز مسلسلات الراي الرمضانية بوجود أعمال للنجمتين الكويتيتين سعاد عبدالله وحياة الفهد، في مسلسلي ثريا وريحانة على التّوالي إلى جانب أعمال أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الحفل.

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