كرات خبز الثوم لعشائكِ وصديقاتكِ

المقادير :

- 400 غرام من دقيق الخبز

- قبضة من الملح

- كوب من الماء الساخن

- ملعقة كبيرة من السكر

- 10 غرامات من الخميرة الجافّة

- ربع كوب من زيت الزيتون

- بيضتان

- رأسان من الثوم مقشّران ومحمّران

- 10 غرامات من الثوم المعمّر المفروم

- المزيد من الثوم المعمر المفروم والقليل من الملح الخشن، للتقديم

طريقة التحضير:

1- يضاف، إلى إبريق الخلاط، الدقيق والملح، ثم يخفقان.

2- يسكب الماء الساخن والسكر في إبريق، مع التقليب، ليمتزجا. ثم، تنثر الخميرة، ويحفظ هذا الخليط في مكان دافئ لدقائق عشر، أو حتى يمتلئ هذا الخليط بالفقّاعات ويتضاعف حجمه.

3 -يضاف خليط الماء والسكر والخميرة، مع الزيت والبيضة، إلى خليط الدقيق، وتضرب هذه المكوّنات في إبريق الخلاط لدقائق خمس، أو تخلط بواسطة اليدين لتتشكّل عجينة، توضع على سطح منثور الدقيق عليه، وتعجن لحوالي دقائق عشر، حتى تصبح ناعمة وقابلة للطيّ.

4- تحفظ هذه العجينة في قدر، ممسوحة جوانبها بالزيت، تغطّى بقطعة قماش جافة، وتدع لـ45 دقيقة، أو حتى يتضاعف حجمها.

5 -يحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

6- تعصر فصوص الثوم المحمّرة حتى يخرج المعجون منها، وتخلط مع الثوم المعمّر.

7- تضغط العجينة إلى الأسفل، وتشكّل على شكل قرص، يوضع على سطح منثور الدقيق عليه، ويضاف خليط الثوم إلى وسطه بواسطة الملعقة، ثم يغلّف قرص العجين، ويعجن من دقيقتين إلى دقائق ثلاث، حتى تتمازج النكهات. ويقسّم إلى أقسام ستّة، تشكّل على شكل كرات.

8- تضاف كرات العجين إلى صينية مستديرة بمقاس 22 سنتيمتراً، ممسوحة جوانبها وقعرها بالزيت. ثم، تدع لحوالي 20 دقيقة حتى تنتفخ، وتطلى بالبيضة بواسطة فرشاة، وينثر الملح الخشن عليها. وتخبز من 40 إلى 45 دقيقة.

9- تدع لتبرد بعد إخراجها من الفرن، ثم ينثر المزيد من الثوم المعمّر عليها.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 6 حبّات).

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