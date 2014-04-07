بيل: علينا أن نحاول الفوز كالعادة

إفي - يعتقد الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد أن على فريقه "أن يحاول تحقيق الفوز" في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة دورتموند الألمانية، وألا يفكر في النتيجة الإيجابية التي حققها ذهابا بالفوز على بروسيا 3-0 في سانتياجو برنابيو.

وقال اللاعب في تصريحات لشركة (بوين) الراعية للنادي "قدمنا مباراة رائعة على ملعبنا، لعبنا جيدا وكنا نستحق الفوز، لكن في دورتموند ستكون مباراة أخرى، لقاء مختلفا. إنهم سيقاتلون لكن علينا أن نتعامل معها كأي مباراة أخرى. أن نحاول الفوز كالعادة، ونتأهل إلى الدور المقبل".

وتمثل عودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز أربعة أهداف بملعب فريقه في شباك ريال مدريد العام الماضي بنصف نهائي نفس البطولة، دافعا للمنافس، لكن بيل يأمل في أن يتمكن الدفاع المدريدي من إيقاف المنافس.

وحذر "إنه لاعب رائع، لقد أثبت ذلك على مر السنوات، لكن علينا نحن أن نقوم بعملنا، مثلما فعلنا في لقاء الذهاب وأن ندافع بشكل جيد. لا يمكن القيام بشيء آخر غير ذلك عندما تواجه لاعبين كبارا في خط الهجوم. أتمنى أن يكون فريقنا على مستوى المباراة".

وستكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها بيل في دورتموند، لكنه اعترف بأن البعض قد تحدث إليه بشأن الأجواء الرائعة للاستاد: "إنها أجواء لا تصدق، لكننا محترفون ونعرف ما الذي علينا القيام به لمواجهة الأمر. سنسعى للفوز بالمباراة كالعادة".

وطالب الويلزي جماهير ناديه بعدم التفكير مبكرا في تحقيق اللقب الأوروبي العاشر الذي طال انتظاره "علينا أن نمضي مباراة تلو الأخرى، وألا ننظر كثيرا إلى الأمام. من المهم التحرك خطوة بخطوة، وإلا قد تسوء الأمور بالنسبة لنا".

وقال إن التحول من اللعب في إنجلترا مع توتنهام هوتسبير إلى إسبانيا مع ريال مدريد لم يغير من أدائه داخل الملعب. وقال "لم أغير أسلوب لعبي. في إسبانيا، اللعب يقوم أكثر على الاستحواذ، لكن طريقة لعبي لم تتغير كثيرا وأنا أشعر بالراحة".

وقال "من الصعب اختيار لحظة بعينها منذ انضمامي إلى ريال مدريد، لكن على المستوى الشخصي بوضوح، كانت لحظة تسجيل هاتريك في البرنابيو مهمة جدا بالنسبة لي. أتمنى أن تأتي لحظات أفضل مع اقتراب الموسم من نهايته. لدينا رغبة في الوصول إلى تلك اللحظات".