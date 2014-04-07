قائد برشلونة: مواجهة أتليتكو حياة أو موت

إفي - يرى شابي هيرناندز، لاعب وسط برشلونة الإسباني بأن مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مسألة حياة أو موت" بالنسبة للفريق الكتالوني، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في كامب نو بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وقال شابي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيكو، "انه فريق قوي للغاية، خاصة على الصعيد الدفاعي، ويصعب علينا كثيرا صناعة فرص للتسجيل في مرماه".

وأقر بأن الفريق يستعد "للأسبوع الأهم" في الموسم، "كل الاحتمالات واردة في دوري الأبطال. بعد ذلك سنواجه جرانادا في الليجا، وهي مباراة صعبة للغاية لأنها تعني الكثير بالنسبة لهم. ستكون كل مباراة صعبة للغاية. انها الأيام العشرة الأهم على صعيد الألقاب".

وفيما يتعلق بمواجهة أتلتيكو، قال "مواجهتهم صعبة للغاية بالنسبة لنا. اذا تقدمنا في النتيجة، سنرى ماذا سيفعلون، اذا ما كانوا سيفتحون المساحات. التقدم في نتيجة المباراة قد يكون كلمة السر".

وأشار إلى أن البرسا يخوض المباراة "برغبة وأمل كبيرين في الفوز. نحن فريق نلعب بأسلوب هجومي ونسجل أهدافا، ولكننا نواجه فريقا قويا على الصعيد الدفاعي. ستكون مباراة مشابهة للقاءات الأربع السابقة".

وحول غياب دييجو كوستا المحتمل عن لقاء إياب ربع نهائي دوري الأبطال قال "انه لاعب هام للغاية بالنسبة لهم. يمثل عبئا على المدافعين، كما أنه سريع وبحالة بدنية جيدة. لننتظر ونرى ماذا سيحدث، بالنسبة لهم سيكون غيابه مؤثرا للغاية".