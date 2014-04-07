برشلونة يشكر القاهرة ' الأولى عالميا '

وجه نادي برشلونة الإسباني شكره لمشجعيه في مدينة القاهرة بعدما بات النادي الكاتالوني يزخر بما لا يقل عن مليون مشجع في العاصمة المصرية وحدها بصفحته الرسمية على "فيسبوك".

ونشر برشلونة بيانا عبر موقعه الرسمي أفاد من خلاله أن القاهرة تتصدر لائحة المدن التي تتابع النادي على فيسبوك بنحو مليون مشجع وتتقدم على كل من مكسيكو سيتي (762 943) وجاكرتا (742 098) وليما (528 109) وبوغوتا (456 063) على التوالي.

وتتربع مصر على صدارة البلدان العربية في ترتيب مشجعي الفريق الكتالوني على صفحات موقع التفاعل الاجتماعي، حيث تحتل أرض الكنانة المركز السادس عالميا في التصنيف الخاص بشعبية برشلونة على فيسبوك.

كما تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة بين اللغات العالمية المستعملة في أوساط عشاق برشلونة على هذه الشبكة الاجتماعية حيث يتواصل 3.4 مليون من مشجعي النادي بلغة الضاد.

وأصبح برشلونة يحظى بمساندة ما يقرب من 60 مليون مشجع في صفحته على فيسبوك، التي تُعد من بين الصفحات الثلاثين الأكثر شعبية في العالم على الإطلاق، معززاً في الوقت ذاته مكانته في صدارة المؤسسات الرياضية العالمية بأكبر شبكة اجتماعية على الإنترنت.