إيتو يقترب من المشاركة أمام سان جيرمان

/أ ش أ/ خضع الكاميروني صامويل ايتو مهاجم تشيلسي الإنجليزي لتدريب منفرد يوم الاثنين فى محاولة للاطمئنان على شفائه من التمزق العضلي الذي يعاني منه استعدادا للقاء الإياب امام باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء.

ويلعب تشيلسي مع سان جيرمان في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأشرف على تدريب إيتو ـ الذي غاب عن لقاءات فريقه الثلاثة الأخيرة منذ إصابته في لقاء آرسنال الذي انتهي بالفوز 6 / صفر - روى فاريا مساعد المدرب.

يذكر أن تشيلسي يواجه مهمة صعبة فى تعويض هزيمته الاولى فى باريس امام نادى العاصمة الفرنسية بنتيجة 3/1 ويتعين عليه الفوز بهدفين نظيفين من اجل الصعود للدور قبل النهائى للبطولة.