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دل بوسكي يلمح .. دي خيا حارس إسبانيا الثالث في المونديال

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دل بوسكي يلمح .. دي خيا حارس إسبانيا الثالث في المونديال دل بوسكي يلمح .. دي خيا حارس إسبانيا الثالث في المونديال

/أ ش أ/ صرح المدير الفني لمنتخب إسبانيا فيسينتي دل بوسكي بأنه وضع فى ذهنه بديلا لفيكتور فالديس حارس مرمي برشلونة الذى يغيب عن نهائيات كأس العالم بسبب قطع فى الرباط الصليبي ولكنه يفضل عدم الكشف عن هويته مما فسره المراقبون بأنه اشارة الى ديفيد دى خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد الانجليزي.

واعرب دل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" عن اسفه لاصابة فالديس اتى وصفها بأنها ضربة للفريق الوطنى بسبب اندماجه فى الفريق وقدرته على المشاركة فى المباريات بكفاءة كاملة عند الحاجة.

واضاف أن عدم الاعلان عن بديل لفالديز يرجع إلى رغبته فى الانتظار حتى اللحظة الاخيرة لتحديد القائمة والكشف عن عناصرها لأن اى شئ قد يحدث خلال الاسابيع السبعة المتبقية على اعلان القائمة النهائية للاعبين.

من ناحية اخرى اشاد دل بوسكي بايكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد ووصفه أنه قائد داخل وخارج الملعب وقد شارك فى اكثر من 150 مباراة دولية ويحمل ثقلا كبيرا لفريقه.

وفيما يتعلق بدى خيا قال انه يضعه فى ذهنه حيث انه واحد من المرشحين الذين يمكن استدعائهم خاصة وانه انضم من قبل للمنتخب فى عدة مناسبات.

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