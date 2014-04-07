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مورينيو: التغلب على سان جيرمان ' شبة مستحيل '

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مورينيو: التغلب على سان جيرمان ' شبة مستحيل ' مورينيو: التغلب على سان جيرمان ' شبة مستحيل '

(إفي): أكد البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن مهمة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنس في اياب ربع نهائي دوري الأبطال ستكون صعبة و"شبه مستحلية، بعد الهزيمة ذهابا بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وأشار مورينيو إلى أن مهمة فريقه تحولت من "صعبة ولكن ممكنة" إلى "شبه مستحيلة"، بالرغم من أنه يحتاج للفوز بهدفين نظيفين من أجل التأهل لنصف النهائي.

وأكد المدرب البرتغالي أنه يريد "الاستمتاع بالمباراة" وأنه يحب التحديات بالرغم من صعوبة المهمة هذه المرة.

وأضاف مورينيو "إذا كنا سنخسر، فسنخسر بعد تقديم ليلة كروية رائعة، ومليئة الإثارة".

يذكر أن مورينيو لم يغب كمدرب عن نصف نهائي دوري الأبطال منذ عام 2009 ، وهو ما سيحاول مواصلته أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح مدرب تشيلسي إلى أن الطريقة المثلى لخوض المباراة أمام الفريق الفرنسي ستكون، مواجهة اللقاء بـ"ضحكة عريضة" على حد تعبيره، وتقديم أفضل ما لديه.

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