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بوريللو يعود إلى روما في نهاية الموسم

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بوريللو يعود إلى روما في نهاية الموسم بوريللو يعود إلى روما في نهاية الموسم

/ أ ش أ / افادت تقارير صحفية بأن المهاجم ماركو بوريللو سوف يعود الى ناديه الاصلى روما فى نهاية الموسم الحالى حيث قرر نادى وستهام الانجليزى الذى يلعب له حاليا الا يضمه اليه بشكل نهائى .

وكان بوريللو الذى يبلغ من العمر 31 عاما قد انضم الى فريق الشواكيش فى يناير الماضى غير انه لم يشارك معه منذ ذلك الحين الا فى مبارتين فقط ولم يتمكن فيهما من احراز اى اهداف .

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية ان المسئولين فى وستهام قاموا بالفعل بإجراء اتصالات مع ادارة روما حيث اكدوا انهم لا يعتزمون ضمه بشكل نهائى حسبما كانوا يعتزمون فى السابق .

ومما يذكر ان رودى جارسيا مدرب روما كان قد عمد الى اشراك بوريللو ضمن تشكيلة الفريق بصورة متفرقة خلال النصف الاول من الموسم الحالى كبديل لماتيا ديسترو بعد اصابته .

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فيديو اليوم السابع