أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيل: ريال مدريد أكبر من ' BBC '

Google+ Print
بيل: ريال مدريد أكبر من ' BBC ' بيل: ريال مدريد أكبر من ' BBC '

يرى جاريث بيل جناح ريال مدريد أن فريقه أكبر من مجرد ثلاثي هجومي رائع مؤكدا أنه فريقا متكاملا.

وسجل الثلاثي بيل وبنزيمة وكريستيانو رونالدو 58 هداف لريال مدريد هذا الموسم مما دع الجماهير والصحافة الإسبانية لإطلاق عليهم لقب "BBC" في إشارة إلى الحروف الأولى من أسمائهم.

وقال بيل في تصريحات صحفية "بالطبع أنه أمر رائع أن ألعب بجوار لاعبين رائعين مثل كريستيانو وبنزيمة".

وتابع "ولكن الأمر لا يتوقف علينا نحن الثلاثة، فالفريق بالكامل يستحق الإشادة على مستواه هذا الموسم".

وأكد بيل أنه لا يمكن أن يتألق الـBBC بدون عمل كل خطوط الفريق من حراسة المرمى وكل خطوط الفريق.

وأكمل "في الحقيقة أن استمتع بالتواجد في مل هذا النادي وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع