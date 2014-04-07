بيل: ريال مدريد أكبر من ' BBC '

يرى جاريث بيل جناح ريال مدريد أن فريقه أكبر من مجرد ثلاثي هجومي رائع مؤكدا أنه فريقا متكاملا.

وسجل الثلاثي بيل وبنزيمة وكريستيانو رونالدو 58 هداف لريال مدريد هذا الموسم مما دع الجماهير والصحافة الإسبانية لإطلاق عليهم لقب "BBC" في إشارة إلى الحروف الأولى من أسمائهم.

وقال بيل في تصريحات صحفية "بالطبع أنه أمر رائع أن ألعب بجوار لاعبين رائعين مثل كريستيانو وبنزيمة".

وتابع "ولكن الأمر لا يتوقف علينا نحن الثلاثة، فالفريق بالكامل يستحق الإشادة على مستواه هذا الموسم".

وأكد بيل أنه لا يمكن أن يتألق الـBBC بدون عمل كل خطوط الفريق من حراسة المرمى وكل خطوط الفريق.

وأكمل "في الحقيقة أن استمتع بالتواجد في مل هذا النادي وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين والمدربين".