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رئيس حى دار السلام: وفاة طفل أسفل عقار منهار بمحيط المحكمة الدستورية

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رئيس حى دار السلام: وفاة طفل أسفل عقار منهار بمحيط المحكمة الدستورية رئيس حى دار السلام: وفاة طفل أسفل عقار منهار بمحيط المحكمة الدستورية

أكد محمد الطويل، رئيس حى دار السلام، فى تصريحات، أن الحادث الذى وقع خلف المحكمة الدستورية بجوار أحد العقارات المخالفة نتج عنه حالة واحدة فقط لطفل يبلغ 12 عامًا ولا توجد أى حالات إصابة، وذلك نتيجة قيامه بجمع الأسياخ الحديدية المتراكمة من هدم وإزالة العقارات المخالفة.

وأضاف الطويل لــ"اليوم السابع"، أن وفاة الطفل ترجع إلى وجودة أسفل عقار تم إزالته، وخلال تواجده وجمعه للأسياخ الحديدية للتجارة بها سقطت عيلة كتله خرسانية من العقار المنهار أودت بحياته على الفور.

وأشار الطويل إلى أن النيابة العامة وصلت على الفور لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابساته، وتم استخراج الجثة، وجارى اتخاذ إجراءات تصاريح الدفن.

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