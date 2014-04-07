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تعليم السويس ينتهي من إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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تعليم السويس ينتهي من إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم السويس ينتهي من إعداد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بالسويس كافة استعداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى إذ عقد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عدة اجتماعات مع الموجهين العموم والموجهين الأوائل ،وشدد على أن تكون أسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية .

وقال أيمن فهمي إسماعيل المستشار الإعلامي للمديرية عبر بيان أصدره:” إن هناك تعليمات لجميع واضعي أسئلة الامتحان أن تكون بعيده نهائياً عن السياسة”، مضيفاً أنه سيتم إحالة اى واضع أسئلة امتحانات للتحقيق فى حال مخالفته لتعليمات وزارة .

وأشار فهمى إلى أنه يتم حالياً تجهيز لجان الامتحانات لسنوات النقل والشهادات العامة ،وقد روعى فى اختيار رؤساء اللجان الكفاءة والخبرة والتميز فى أداء الامتحانات، كما تشهد لجان الامتحانات تأمين من قبل عناصر الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس بالتعاون مع إدارة الأمن بتعليم السويس .

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