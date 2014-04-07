أوكرنيا تقدم مشروع قانون للبرلمان للتصديق على فرض حالة الطوارئ

قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون للبرلمان لفرض حالة الطوارئ فى أقاليم دونيتسك ولوجانسك وخاركوف بشرق البلاد.

وذكرت وكالة أنباء إيتار تاس” الروسية اليوم الاثنين ، أنه سيجري النظر في مشروع القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد غدا الثلاثاء.

وقال حاكم دونيتسك سيرجي تاروتا ، في تصريحاته ، إن ” الأحداث الأخيرة في شرق البلاد تهدف إلى تقسيم الدولة وأن القرار الذي اتخذه المواطنون الذين استولوا على المؤسسات الحكومية غير قانوني ولذا وجب علينا البحث عن حل مشروع بالرجوع إلى المجلس الإقليمي الحالي”.

وحث تاروتا ، المحتجين على مغادرة قاعة البرلمان من أجل تجنب استخدام القوة، وقال ” ينبغي إجراء مزيد من الحوار على أسس قانونية فقط”.

وكان محتجون في شرق أوكرانيا قد سيطروا على مقر إدارة مقاطعة دونيتسك أمس الأحد بعد أن اخترقوا الطوق الذي شكله رجال الأمن حول البناية وقاموا بتشكيل مجلس شعب أعلن من خلاله استقلال المقاطعة وتحويلها إلى جمهورية دونيستك الشعبية.

وقرر مجلس شعب مقاطعة دونيستك إجراء استفتاء على قرارها الأخير بإعلان المقاطعة كجمهورية منفصلة عن أوكرانيا في موعد لا يتجاوز 11 مايو المقبل.

وفي نداء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال المجلس “طوال كل هذه الأشهر كان سكان دونباس يحاولون التعبير عن احتجاجهم. وإننا نناشد بوتين فقط لأن روسيا فقط هي من في يدها تقديم العون والحماية “.

وأضاف المجلس “وكنتيجة لأعمال العنف من جانب السلطات الأوكرانية، سنطلب من الاتحاد الروسي نشر قوات حفظ سلام مؤقتة من أجل ضمان أمن الناس في منطقة دونيتسك” .