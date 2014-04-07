أحزاب لبنانية تدين ترشيح سمير جعجع لمنصب الرئاسة

أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع لانتخابات الرئاسة .

ووصف اللقاء ــ في بيان له اليوم الاثنين ـ جعجع بقاتل رئيس الوزراء الاسبق رشيد كرامي وبانه اغتال قيادات لبنانية وارتكب المجازر بحق اللبنانيين مسيحيين ومسلمين على السواء وتعامل مع إسرائيل على حد زعمهم .

وأكد اللقاء تأييده لموقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن المرشح يجب أن يتمتع بتاريخ نظيف .. معتبرا ان مكان جعجع الحقيقي السجن وإذا ما خرج منه بفعل معادلات سياسية فإن ذلك لا يعني أن اللبنانيين قد نسوا تاريخه الأسود حسب التعبير الوارد في البيان.

واستنكر اللقاء المذكرات القضائية الصادرة بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد (الممثل للعلويين) ومسؤول العلاقات السياسية في الحزب رفعت عيد والشيخ هاشم منقارة ومحاولة مساواتهم بما يسمى قادة المحاور في طرابلس.

كما استنكر وصف الحزب العربي الديمقراطي (الممثل للطائفة العلوية) بالحزب الإرهابي فيما هو حزب لبناني قانوني وغير محظور.

ورأى أن فرض الأمن والاستقرار يجب ألا يتم على أساس التسييس والانحياز وإلا كان يجب على القضاء أن يصدر مذكرات مماثلة بحق فعاليات شمال لبنان الذين طالبوا بتقسيم الجيش وقاموا باستيراد السلاح وتمويل وتسليح قادة المحاور لأهداف طائفية ومذهبية والوقوف وراء تخريب المدينة والحاق الضرر الفادح بأهلها لأجل الوصول إلى مركز في السلطة.