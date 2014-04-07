قانونيون: الإفراج عن “دومة وماهر وعادل” جائز عند صدور عفو رئاسى

تقرير- طارق سمير:

الإفراج عن “دومة” و”ماهر” عند صدور عفو رئاسى

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأحكام الصادرة، اليوم، ضد نشطاء 6 أبريل برفض استئناف حبسهم، وتأيد الحكم بالحبس 3 سنوات فى أحداث محكمة عابدين، قد أصبحت واجبة النفاذ بتأيد حكم أول درجة استئنافيًا بالحكم الصادر بجلسة اليوم، ولا يجوز استئناف هذة الاحكام، لصدورها حضوريًا فى مواجهتهم.

وأضاف الخطيب فى تصريح خاص لوكالة “ONA” للأنباء، إنه من حق المتهمين الطعن بالنقض على تلك الأحكام، إلا أن ذلك الطعن لا يوقف تنفيذ تلك الأحكام.

وأشار الخطيب، إلى أن من حق رئيس الجمهورية علمًا بحقه فى الدستور أن يصدر قرار عفو رئاسى بحق المتهمين، وذلك للإفراج عن المتهمين، وإخلاء سبيلهم، أو يخفف الحكم عليهم وذلك بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وهذا وفقًا للمادة 155 من الدستور.

النقض على حكم “دومة” و”ماهر”إذا توافرت الشروط القانونية

أكد المستشار حسن رضوان رئيس بمحكمة جنايات الجيزة، ان الحكم الصادر بشأن الناشطيين أحمد دومة وأحمد ماهر برفض استئناف حبسهم، وتأيد حبسهم 3 سنوات، فى أحداث محكمة عابدين، يمكن الطعن عليه بشكل قانونى.

وأضاف “رضوان” فى تصريح خاص لوكالة “ONA” للأنباء: إذا توافرت الشئون القانونية للنقض سواء الإخلال بحق الدفاع أو الإخلال بحق شواهد الإثبات، أوغيرها من حقوق النقض، يمكن لدفاع المتهم النقض على الحكم، حيث ان هناك العديد من السبل التى وفرها القضاء المصرة للقدرة على الطعن على الحكم.

وأشار “رضوان”، إلى أن السبب فى وجود أكثر من طرق للنقض، امتاز بها ووفرها القانون المصرى، هو الحرص على حقوق الإنسان وعلى المواطن المصرى.

وأوضح “رضوان”، أن المتهم يمكنه ان يحاكم 4 أو 5 مرات للقضية الواحدة .

تأييد حبس “دومة” و”ماهر” ثلاث سنوات في خرق قانون التظاهر

وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الاثنين، قد قضت رفض الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية “خرق قانون التظاهر”.

وكانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ”الاعتداء على القوات، واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة”.