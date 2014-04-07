حملة صباحي تُنظم فاعليات بالسفارات و القنصليات بالخارج لدعم مرشحها

نقلت الصفحة الرسمية لحمدين صباحي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن منى عامر، مسئولة لجنة المصريين بالخارج، بحملة حمدين صباحي قولها : “إن هناك فعاليات تتم في السفارات والقنصليات خارج مصر عن طريق مسئولي الحملة والفريق المعاون لهم سواء كانت سلاسل بشرية أو التعريف بالمرشح الرئاسي أو جمع التوكيلات، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي للحملة بالولايات المتحدة الأمريكية اكتمل، لافتة إلى أن التوكيلات يتم إرسالها عن طريق المسئولين بالبريد للحملة المركزية بالقاهرة.

وأكدت أن هناك روتينا يعرقل الإرسال في بعض الدول، ففي قطر على سبيل المثال لم ترسل أصول النماذج، وبالتالي سوف يتأخر عمل التوكيلات، مشيرة إلى أن إلغاء التصويت بالبريد العادي في بعض البلدان جعل بعض المصريين المغتربين يحجمون عن المشاركة لابتعاد السفارات عن أماكن تجمعهم.