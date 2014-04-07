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العربى السروي : مساهمة المجتمع المدني في توفير ماكينات الغسيل الكلوي بالسويس

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العربى السروي : مساهمة المجتمع المدني في توفير ماكينات الغسيل الكلوي بالسويس العربى السروي : مساهمة المجتمع المدني في توفير ماكينات الغسيل الكلوي بالسويس

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس اجتماعاً بحضور الدكتور حافظ الهوان مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور رضا زغلول مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالسويس لمناقشة مواجهة مشاكل الغسيل الكلوي وتوفير ماكينات وأجهزة جديدة للمساهمة في عمليات الغسيل.

وتم التاكيد عأثناء اللقاء على وضع برامج للاكتشاف المبكر للفشل الكلوي والعمل على الوقاية ،كذلك ضرورة توفير نظام للصيانة وتأهيل وتوفير كوادر التمريض.

وأكد السروي على دور الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي في المساهمة في توفير ماكينات الغسيل الكلوي ومساندة مديرية الصحة في العمل على سد احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمعدات الخاصة بالغسيل بالسويس.

وحضر اللقاء الدكتور محمد سلامة نقيب أطباء السويس ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية وعادل بيومي مدير الشؤون الاجتماعية وسيد أبو طالب أمين الحزب “الناصري” .

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