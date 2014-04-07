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محافظ السويس يتفقد القوافل التعليمية

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محافظ السويس يتفقد القوافل التعليمية محافظ السويس يتفقد القوافل التعليمية

تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس القوافل التعليمية لطالبات المدارس الثانوية بنات بمدرسة السويس القديمة الثانوية بنات لمتابعة سير الدروس المجانية لطالبات الصف الثالث الثانوي لمدارس الثانوية بالسويس .

وأكدت سلمي الشاعر وكيل المديرية أن هذه القوافل التعليمية ستقام يومياً ما عدا يومي الجمعه والسبت في جميع المواد بمدارس الثانوية بنين والثانوية بنات القديمة ومدرسة السويس الإعدادية الجديدة والقديمة بنات الإعدادية ، وتقدم القوافل التعليمية دروس مجانية ومراجعة نهائية لجميع المواد للشهادة الإعدادية والثانوية العامة .

وتقام هذه القوافل تحت رعاية عبدالحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم وسلمي الشاعر وكيل المديرية ومصطفي الزغبي منسق القوافل التعليمية.

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